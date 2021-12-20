İspanyol El Pais gazetesinin konuya ilişkin araştırmasının Vatikan'a gönderildiği ifade edildi.

Gazetede yer alan ifadede, Kilise'nin, İspanya'da daha önce görülmemiş şekilde büyük bir iç soruşturma açtığı; bunun 251 rahip ile diğer bazı organizasyonları kapsadığı belirtildi.

2 Aralık'ta Papa'ya sunulan bir raporda 1943'ten 2018'e uzanan suçlamalar ve tanık ifadelerinin detaylandırıldığı kaydedildi.

İspanyol Piskoposluk Konferansı adlı organizasyon, Vatikan'ın 2001 yılından bu yana 220 cinsel saldırı şikayeti aldığını bildirdi.