Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 07:15Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İspanyol Katolik Kilisesi'nde çocuk istimarı iddialarına soruşturma
[Fotoğraf: Reuters]
İspanyol Katolik Kilisesi'nde 251 rahibin çocuklara cinsel istismarda bulunduğuna dair iddiaların soruşturulacağı bildirildi.
İspanyol El Pais gazetesinin konuya ilişkin araştırmasının Vatikan'a gönderildiği ifade edildi.
Gazetede yer alan ifadede, Kilise'nin, İspanya'da daha önce görülmemiş şekilde büyük bir iç soruşturma açtığı; bunun 251 rahip ile diğer bazı organizasyonları kapsadığı belirtildi.
2 Aralık'ta Papa'ya sunulan bir raporda 1943'ten 2018'e uzanan suçlamalar ve tanık ifadelerinin detaylandırıldığı kaydedildi.
İspanyol Piskoposluk Konferansı adlı organizasyon, Vatikan'ın 2001 yılından bu yana 220 cinsel saldırı şikayeti aldığını bildirdi.
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