Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Uzay yolculuğuna çıkan Japon milyarder Maezawa Dünya'ya döndü
[Fotoğraf: Reuters]
Japon milyarder Yusaku Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.
Asistanı Yozo Hirano ve Rus kozmonot Alexander Misurkin ile birlikte 8 Aralık'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yola çıkan 46 yaşındaki Yusaku Maezawa, yeniden Kazakistan'a ayak bastı.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "turist" uzay aracı Soyuz MS-20'nin uçuşunu tamamladığı belirtilirken inişin tam saati ifade edilmedi.
Meazawa, YouTube kanalında 12 gün süren uzay yaşamına dair paylaşımlarda bulunmuştu.
Japon milyarder, platformdaki 1 milyon takipçisine uzayda nasıl diş fırçalanacağını ve duş alınacağını da anlatmıştı.
Etiketler: Uzay Çalışmaları Uzay Turizmi
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