BBC'de yer alan habere göre, katliamlar, temmuz ayında Sagaing Bölgesi'nde muhaliflerin güçlü olduğu Kani kasabasındaki 4 ayrı seferde kayda geçti.

Görgü tanıkları ve hayatta kalanlar, askerlerin, erkekleri ayırmadan önce köylüleri bir araya topladığını bildirdi.

Video kayıtları ve fotoğraflar, öldürülenlerin önce işkence gördüğünü ortaya koydu.

"Tüm gün işkence gördüler"

Kardeşi, yeğeni ve kayınbiraderi öldürülen bir kadın, "İzleyemeye dayanamadık, bu yüzden başımızı eğip ağladık." ifadesini kullandı.

Hayatta kalmaya başaranlardan biri ise, öldürülenler için, "Bağlandılar, taşlarla ve dipçiklerle dövüldüler ve tüm gün işkence gördüler." diye konuştu.

Myanmar'da Aung San Suu Kyi yönetimi, şubat ayında ordunun gerçekleştirdiği darbe sonucu feshedilmişti.