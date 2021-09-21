NASA Ay'a robot gönderiyor. Robot, Ay'ın güney kutbu yakınlarındaki Nobile kraterinde donmuş su arayacak.

NASA, Ay'daki kraterlerin tabanında sıkışmış su buzları bulunması halinde bilimsel çalışmanın seyri değişebilir. NASA gelecekteki insanlı çalışmalarda, su, solunacak hava ve hatta geri dönüşte roketler için yakıt bulunabileceğini değerlendiriyor.

Kaya örneklerindeki tuzlar inceleniyor

Dünya dışında yaşam arayışı ise sürüyor. NASA'nın keşif aracı Perseverance'ın Mars'tan topladığı kaya örneklerindeki tuzlar, gezegende yaşama ait izleri işaret etti.

Keşif aracının topladığı kaya örnekleri, Kızıl Gezegen'de yeraltı suyunun aktığını doğrular nitelikte. Bir grup bilim insanına göre, numuneler, gezegende var olan potansiyel yaşam ve sürdürülebilir ortam açısından ipuçları veriyor.

Toplanan kaya numunelerinde bulunan tuzların, yeraltı suyundan kaynaklandığı sanılıyor. Ancak bu suyun ne kadar süredir var olduğu sorusunun yanıtı net değil.

Mars'ta yaşam sorgulanıyor

Bir grup bilim insanı ise Mars'ta yaşamın varolduğu görüşüne karşı çıkıyor ve Kızıl Gezegen'in kurak yapısı nedeniyle yaşama imkan tanımadığı iddiasında bulunuyor.

Keşif aracının topladığı kaya örneklerinin Kızı Gezegen'de suyun nasıl yok olduğuna ilişkin de nedenler içermesi umuluyor.