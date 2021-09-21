Rum basınında yer alan haberde, hamileliğinin son ayında Suriyeli kadının, kocası ve küçük yaştaki diğer 2 çocuğuyla, 22 Ağustos'ta Lübnan'dan yola çıkan ve içerisinde 75 mülteci bulunan teknedeyken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liman polisi tarafından tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Teknedeki mültecilere siyasi sığınma hakkı verilmezken hamile kadının, rızası dışında Paralimni hastanesine götürüldüğü burada yer olmamasından dolayı geceyi Ayia Napa Limanı'ndaki iskelede geçirmek zorunda kaldığı açıklandı.

Polisten açıklama bekleniyor

Larnaka Hastanesi'nde ertesi sabah doğum yapan kadın ile bebeğinin Köfünye'deki mülteci misafirhanesinde bulunduğu bilgisi verildi.

Ailesinin geri kalanı Lübnan'a geri gönderilen Suriyeli annenin psikolojik durumunun ise oldukça kötü olduğu ifade edildi.

Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi'nde ele alınan konuya ilişkin polisten izahat talep edildi.