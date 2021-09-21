Irak’ın Erbil kentindeki Tarihi Eserler Müdürü Nadir Bekir basın toplantısı düzenledi.

"Bu yıl iki İspanyol ve bir ABD'li kazı ekibi, keşif çalışmalarına devam etmek için bölgeye geldi ve iki yabancı ekibin daha gelmesini bekliyoruz."

Eserlerin kökeni Varka uygarlığına uzanıyor

Barselona Üniversitesi'nden İspanyol ekibin Erbil Tarihi Eserler Müdürlüğü ekibiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nde 5 sezon boyunca yürüttüğü çalışmalar sonrası kökeni Varka (Uruk) uygarlığına uzanan milattan önce 4300 yılına ait kil eserler bulunduğunu aktaran Bekir, ABD ekibinin de yine aynı döneme ait insan iskeletleri ile mezarlar bulduğunu açıkladı.

Milattan önce 4000'lere uzanan ve yazının da ilk bulunduğu yer olan Varka (Uruk) şehri dünyadaki en eski medeniyet merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.