Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nahçıvan gümrüğü Azerbaycan'a bağlandı
[Fotograf: AA]
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Devlet Gümrük Komitesi, Azerbaycan Merkez Gümrük Komitesi'ne bağlandı.
Azerbaycan-Nahçıvan iş birliği, gümrük alanına da taşındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi'nin lağvedilmesine ilişkin kararı imzaladı.
Komiteye bağlı birimler, yeni kurulan Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Nahçıvan Genel Müdürlüğüne bağlandı.
Böylece Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanına bağlı olan gümrük komitesi, doğrudan Bakü'deki merkezi yönetime bağlanmış oldu.
Daha önce de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi kaldırılarak merkezi yönetime bağlanmıştı.
Azerbaycan'a bağlı fakat kendi anayasası da bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin iç yönetimini Meclis Başkanı üstleniyor.
Etiketler: Azerbaycan
Son Haberler
- 14:48
- 14:44
- 14:49
- 14:38
- 14:34
Sıradaki Haber
Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz