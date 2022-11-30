Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te ortak hava devriyesi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Çin Hava Kuvvetleri'nin ortak hava devriyesi düzenlediğini açıkladı.
Devriyede, Rusya'nın füze taşıyan "Tu-95MS" tipi savaş uçağı ve Çin'e ait "Hun-6K" tipi stratejik bombardıman uçağı yer aldı.
İlgili açıklamada, "Uçaklar, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçuş yaptı." denildi.
Uçaklara, devriye esnasında Rus "Su-30SM" ile "Su-35S" savaş uçakları eşlik etti. Rus bombardıman uçaklarının uçuşu yaklaşık 8 saat sürdü.
Etiketler: Rusya Çin Güney Kore
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