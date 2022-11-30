Ordudan yapılan açıklamada, Çin'in H-6 bombardıman uçaklarının 05.50 itibarıyla birçok kez ülkenin güney ve kuzeydoğu kıyıları tarafından Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) girip çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Uçakların daha sonra, Rus TU-95 ve SU-35 tipi uçaklarla birlikte Japon Denizi tarafından giriş yaptığı duyuruldu.

Uçakların Güney Kore hava sahasını ihlal etmediği açıklandı.