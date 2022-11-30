Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 08:33Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Güney Kore: Çin ve Rusya'ya ait savaş uçakları hava savunma sahamıza girdi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Güney Kore ordusu, Çin'e ait 2 ve Rusya'ya ait 6 savaş uçağının ülke hava savunma sahasına girdiğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Çin'in H-6 bombardıman uçaklarının 05.50 itibarıyla birçok kez ülkenin güney ve kuzeydoğu kıyıları tarafından Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) girip çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Uçakların daha sonra, Rus TU-95 ve SU-35 tipi uçaklarla birlikte Japon Denizi tarafından giriş yaptığı duyuruldu.
Uçakların Güney Kore hava sahasını ihlal etmediği açıklandı.
Etiketler: Çin Güney Kore Rusya
Sıradaki Haber
Venezuela'da yaptırımların hafifletilmesinin ardından petrol devi ile anlaşma imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz