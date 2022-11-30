Güney Dakota Valisi Kristi Noem, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, TikTok'un Çin Komünist Partisi için veri topladığı öne sürülerek bunun ulusal güvenlik için büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekildi.

"Güney Dakota, bizden nefret eden ulusların istihbarat toplama operasyonunun bir parçası olmayacak." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin TikTok'tan elde ettiği bilgileri Amerikan halkını manipüle etmek için kullandığı vurgulandı.

Söz konusu erişim yasağının derhal yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.