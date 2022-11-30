CNN'in haberine göre, Güney Danimarka Üniversitesindeki araştırmacılar, Avrupa ve Asya'da bulunan "Daubenton" yarasasının ses çıkarma tekniklerini inceledi.

Araştırmada, Daubenton yarasasının, gırtlakları ve organlarındaki hava akışının incelenmesi sonucu "death metal" şarkıcılarının çıkardığı seslere benzer sesler çıkardığı tespit edildi.

Bazı yarasaların ses aralığını genişletmek için gırtlaklarında kullandığı farklı yapılara odaklandığına dikkat çekilen araştırmada, yarasaların yönlerini ve avlarının konumlarını belirleyebilmek için yedi oktav ses aralığını kullandığı ortaya kondu.

"Bazı sesler saldırganlık ve rahatsızlık belirtisi olabiliyor"

Güney Danimarka Üniversitesinde görevli profesör ve araştırmanın baş yazarı Coen Elemans, "Gırtlaktaki hangi fiziksel yapıların farklı sesler çıkarmak için titreştiğini ilk kez belirledik. Örneğin yarasalar, death metal şarkıcılarının yaptığı gibi, sözde 'sahte ses kıvrımlarını' kullanarak düşük frekanslı sesler çıkarabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın diğer yazarı Lasse Jakobsen, "Bazı sesler saldırganlık ve rahatsızlık belirtisi olabilirken bazıları da farklı amaçlara hizmet edebilir." dedi.

Farklı türler için de araştırma yapılabilir

Kanada Western Ontario Üniversitesinde görevli Profesör Brock Fenton da dünyada 1400'ün üzerinde yarasa türü olduğunu ancak bu çalışmanın yalnızca bir türe odaklandığını belirtti.

Fenton, yarasa türlerinin gırtlak yapılarında çok büyük çeşitlilik bulunduğunu vurgulayarak daha uzun sesler çıkaran yarasalar için de bir araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Araştırma, 29 Kasım'da PLOS Biology adlı bilimsel dergide yayımlandı.