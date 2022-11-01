Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi doğrudan Bakü'ye bağlandı
[Fotograf: AA]
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisinin kaldırılarak yerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kuruldu.
Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi lağvedildi.
Kaldırılan birimin yerine, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kuruldu.
Böylece Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanına bağlı olan güvenlik servisi doğrudan Bakü'deki merkezi yönetime bağlanmış oldu.
Azerbaycan'a bağlı fakat kendi anayasası da bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin iç yönetimini meclis başkanı üstleniyor.
Etiketler: Azerbaycan
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