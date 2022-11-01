Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas ile Minsk'te Bağımsızlık Sarayı'nda görüştü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, Tacikistan-Kırgızistan sınırındaki çatışmaların körüklenmesinin de kabul edilemez olduğuna dikkati çekti. Lukaşenko, bir sonraki KGAÖ toplantısında bunun da müzakere edilmesini önerdi.

Lukaşenko, KGAÖ ile çalışmak isteyenlerle çalışacaklarını ve dünyaya böyle bir askeri-siyasi organizasyon olduğunu göstereceklerini dile getirerek "Bunları, herhangi bir oyun oynamadan, KGAÖ'yü iç siyasi sorunları çözmede kullanmadan yapacağız. Herkesin böyle sorunları var ama KGAÖ'yü bunun için oluşturmadık." diye konuştu.

"AB ve AGİT bölgeye sürüklenmeye çalışılıyor"

Karabağ'daki savaşın bittiğini ve Rusya'nın aracı olduğunu hatırlatan Lukaşenko, bölgeye Avrupa Birliği'nin (AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) sürüklenmeye çalışıldığını, bir de üstüne KGAÖ'nün devreye sokulmak istendiğine işaret eti.

Bölgede bir "oyun oynandığına" işaret eden Lukaşenko, "Orada zaten arabulucu varsa diğerleri orada ne yapacaklar? KGAÖ'yü yapacak başka bir işi yokmuş gibi orada devreye sokacaklar." ifadelerini kullandı.