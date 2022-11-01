"Yerleşime Karşı Gençler" sivil toplum kuruluşunun koordinatörü İsa Amr, İsrail güçlerinin akşam saatlerinde El Halil'deki gençlik merkezini bastığını söyledi.

İsrail güçlerinin merkezi boşalttığını aktaran Amr, kendilerine kapatma kararını içeren bir tebligat verildiğini belirtti.

Tebligatta kapatma kararının süresinin bir gün olarak geçtiğini, buna karşın İsrailli güçlerince merkezin ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı yönünde sözlü olarak uyarıldıklarını ifade eden Amr, buna gerekçe olarak Yerleşime Karşı Gençler Merkezinin kapalı "askeri bölge" ilan edildiği ve giriş yasağı getirildiği bilgisi verildiğini kaydetti.

İsrail ordusunun kararına tepki gösteren Amr, "Bu, yerleşime karşı mücadele eden insan hakları savunucularını susturma girişimidir." dedi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.