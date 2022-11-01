Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]
Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletine bağlı Akpanya bölgesine gelen motosikletli silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'nın Kogi eyaletinde motosikletli silahlı kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kogi Eyaleti Güvenlik Danışmanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Jerry Omodara, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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