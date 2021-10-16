Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri 26-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek zirve öncesi olağanüstü toplandı. Temsilciler, toplantıda ordunun Myanmar'daki kargaşayı sona erdirmek için yeterince somut adım atmadığını ifade etti.

Myanmar'ın askeri liderlerinin diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmeyi reddettiği ve ASEAN temsilcisinin görevden alınan ve hapsedilen devrik lideri Aung San Suu Kyi ile görüşmesinin yasaklandığı hatırlatıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Brunei tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'daki durumun "Bölgesel güvenliğin yanı sıra ASEAN'ın birliği ve güvenilirliği üzerinde bir etkisi olduğu" belirtildi.

Uluslararası alanda tanınmasına önemli bir darbe

ASEAN'ın General Min Aung Hlaing'in ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderlerinin de katılacağı zirveden çıkarma kararı, "Askeri hükümetin uluslararası alanda tanınma umuduna önemli bir darbe" olduğu şeklinde yorumlandı.

Ordu yönetime el koymuştu

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce gösterici de gözaltına alınmıştı.

