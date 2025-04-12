Parçalı Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.04.2025 11:25

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 689'a yükseldi

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 689'a çıktı.

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 689'a yükseldi

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden (SAC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 689, yaralananların sayısının da 5 bin 20'ye yükseldiği belirtildi.

Kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 140 kişi için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

ETİKETLER
Myanmar Deprem
Sıradaki Haber
ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Kaçırıldığımı ve öldürüleceğimi düşündüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
İspanya hükümeti, ABD yönetimiyle arasındaki buzları eritmeye çalışıyor
11:54
Nisan'da yoğun kar 312 yolu ulaşıma kapattı
11:54
Milli İstihbarat Akademisi "Türkiye'de İstihbarat Çalışmaları" raporunu yayımladı
11:31
Kapadokya sıcak hava balonlarında "yolcu" rekoru kırıldı
11:25
ROKETSAN'ın bu yıl hedefi yüzde 50 büyüme
11:18
Güney Marmara'da balıkçılara müsilaj engeli
Güney Marmara'nın balıkçıları bu sezon müsilaj nedeniyle umduğunu bulamadı
Güney Marmara'nın balıkçıları bu sezon müsilaj nedeniyle umduğunu bulamadı
FOTO FOKUS
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ