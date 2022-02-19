Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü
[Fotoğraf:AFP]
Myanmar'da en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, Kachin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı maden sahasında dün toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliğinin bir süredir yasak olduğu ve madenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.
Öte yandan, Hpakant'daki bir maden sahasında Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi ölmüştü.
Son Haberler
- 10:22
- 10:11
- 10:11
- 09:57
- 09:47
Sıradaki Haber
Çin'de bir günde 137 yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz