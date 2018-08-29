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Myanmar'da köyler sular altında kaldı

Myanmar'da bir barajda meydana gelen yarıktan çıkan su nedeniyle kasaba ve köyler sular altında kaldı. Bölgede yaşayan 50 binden fazla kişi tahliye edildi.

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Myanmarda köyler sular altında kaldı

Myanmar'ın Swar kasabası yakınlarındaki bir barajda meydana gelen yarıktan çıkan sular sebebiyle oluşan sel, kasaba ve köyleri sular altında bıraktı, bir ana otoyol kapandı.

Yetkililer, Myanmar merkezde yaşayan 50 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiğini söyledi.

Swar kasabası yakınlarındaki barajın saat 05.30 sıralarında su kaçırmaya başladığı bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, bölgeye bir ekibin gönderildiğini aktardı.

Doğal Afet Yönetim Departmanı'ndan bir yetkili, selden doğrudan etkilenmeyen bazı insanları da içeren birçok kişinin, sel sularının artması korkusuyla evlerinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: tahliye, sel, myanmar, baraj, köy
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