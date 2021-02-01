Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Myanmar'da iktidar partisinden halka 'darbeye karşı çıkın' çağrısı
[Fotoğraf: Reuters]
Myanmar'da iktidar partisi halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.
Myanmar'da ordu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı.
Devlet Başkanı Win Myint ile Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii gözaltına alındı.
İktidar partisi ise halka çağrı yaparak, ordununun idareye el koymasının engellenmesini istedi.
Etiketler: Myanmar
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