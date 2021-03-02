Protestocu grupların sosyal medya hesaplarında, Yangon'da bugünkü gösterilerde mermiyle yaralanmış kişilerin görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımlarda, güvenlik güçlerinin kullandığı ses bombalarının kutuları da görüldü.

[Fotoğraf: Reuters]

Lashio kentinde ise protestocuları dağıtan güvenlik güçleri, bir kiliseye baskın düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik güçlerinin 28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara müdahalesi sonucu onlarca protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından askeri hükümetin resmi televizyonunda, "göstericileri dağıtırken gerçek mermi kullanılmaması" uyarısı yapılmıştı.

Şu ana kadar 30 kişi öldü

Öte yandan Myanmar Siyasi Mahkumlara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat askeri darbesine karşı gösterilerin başlamasından bu yana 30 kişi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: AFP]

Açıklamada ayrıca darbeden bu yana 1213 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerden 913'ünün hala gözaltında tutulduğu bildirildi.

Asker 1 yıllık OHAL ilan etmişti

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

[Grafik: TRT Haber]

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Sadece pazar günü 18 protestocu öldü

28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara güvenlik güçleri, gerçek mermi ve el bombası kullanarak müdahalede bulunmuş ve Birleşmiş Milletlerin açıklamasına göre bir günde 18 protestocu hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.