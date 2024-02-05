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Dünya
AA 05.02.2024 06:42

Myanmar'da çatışmalar şiddetlendi, polisler komşu ülkeye sığındı

Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Çatışmalardan kaçan 14 sınır polisi Bangladeş'e sığındı.

Myanmar'da çatışmalar şiddetlendi, polisler komşu ülkeye sığındı
[Fotograf: Reuters]

Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasındaki çatışmada, 14 sınır polisinin Bangladeş'e kaçtığı belirtildi.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, yaptığı basın açıklamasında, askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasındaki çatışmadan kaçan Myanmarlı 14 sınır polisinin ülkeye girdiğini söyledi.

Kamal, görevlilerin sığınma talebinde bulunmasının ardından gözaltına alındıklarını belirterek, bu kişilerin Myanmar'a gönderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Çatışmalar nedeniyle sınırdaki güvenliğin artırıldığı bilgisini paylaşan Kamal, hiç kimsenin Bangladeş sınırını geçmesine izin vermeyeceklerini aktardı. Kamal, bu nedenle Arakanlı mültecilerin geri dönüş sürecinin gecikebileceğini kaydetti.

Bangladeşli bir sınır güvenlik yetkilisi de sınır polislerinin silahsızlandırıldığını belirtti.

Silahlı gruplar ve ordu arasında çatışma

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

İlerleyişini sürdüren silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusu'nun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Budist Arakan Ordusu'nun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.

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