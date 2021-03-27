Askeri darbe sonrası bir türlü durulmayan Myanmar'da darbe karşıtları bir kez daha sokağa çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu.

Myanmar Now News haber portalı, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığını, ülke genelinde 90'dan fazla göstericinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Amerikan Kültür Merkezi'ne saldırı

ABD'nin Myanmar Büyükelçiliği de, Yangon Şehri'ndeki Amerikan Kültür Merkezi'ne ateş açıldığını açıkladı.

Açıklamada, kimsenin yara almadığı belirtildi.

ABD ve İngiltere, Myanar'a yaptırım kararı almıştı.

1 Şubat'ta darbe yapılmıştı

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ülkede 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlanmıştı.