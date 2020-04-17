Devlet Başkanı Win Myint'in makamından yapılan açıklamada, ülkede 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle çıkarılan af kapsamında yaklaşık 25 bin mahkumun serbest bırakılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, idam mahkumlarının cezasının da ömür boyu hapse çevrildiği belirtildi.

COVID-19'la mücadele kapsamında bu karar alındı

Cezaevleri Birimi'nden bir yetkili cezaevlerinin çok kalabalık olduğunu belirterek, mahkum sayısının azaltılmasının yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede önemli olduğunu kaydetti.

Myanmar'da 85 koronavirüs vakası olduğu ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.