Ormanbetov, düzenlediği basın toplantısında, uçağı üreten firmanın temsilcilerinin de yer aldığı komisyonun kazayı araştırmaya başladığını belirtti.

MiG-31'in uçuşlarının, kazanın nedeni belirlenene kadar durdurulduğunu ifade eden Ormanbetov, "Komisyonun çalışmaları sonuçlandıktan sonra bu uçakların uçuşlarına izin verilecek" dedi.

Ormanbetov, MiG-31'nin karıştığı kazaların daha önce de yaşandığına işaret ederek, her uçuş öncesi uçakların teknik, pilotların da sağlık kontrolden geçtiğini aktardı.

Kaza yapan uçağın 1991'de Rusya'da üretildiğini ve hizmet ömürünün 30 yıl olduğunu belirten Ormanbetov, 2013'te geçtiği kapsamlı onarımdan sonra ömrünün 8 yıl uzadığını kaydetti.

Dün, Hava Kuvvetlerine ait MiG-31 tipi savaş uçağı, planlı uçuş sırasında Karaganda Havalimanı yakınlarına düşmüş, pilotlar fırlatma koltuğuyla atlayarak kurtulmuştu.