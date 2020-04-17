Haber Giriş: Kaynak: AA
Çin'de COVID-19 vaka sayısı 26 arttı
Çin'de son 24 saatte 26 kişide daha yeni tip koronavirüse (COVID-19) rastlandı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı olmazken, 15'i yurt dışı, 11'i yurt içi kaynaklı 26 vaka tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakaların 5'i Guangdong, 3'ü Heylongciang, 2'si Şandong, 1'i Liaoning eyaletinde tespit edildi.
Diğer yandan ülkede yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 670'i taburcu olmak üzere bin 549'a yükseldi.
Ülkede 45'inin durumu ağır olmak üzere 879 hastanın tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: koronavirüs çinSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 11:40
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