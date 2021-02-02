NLD'den yapılan açıklamada, partinin, askeri darbeyi, Myanmar ordusu ve devlet tarihinde kara bir leke olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanımız ve Devlet Konseyi Başkanı dahil, gözaltına alınan bütün liderler, en kısa zamanda serbest bırakılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Xinhua haber ajansının iddiasına göre dün sabah gözaltına alınan bazı hükümet üyeleri serbest bırakıldı.

Ajansa konuşan üst düzey yetkili, dün gözaltına alınan hükümete bağlı bir grup milletvekili ve yerel yöneticinin, bu sabah salıverildiğini açıkladı.

Askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, hükümet kabinesini topyekun görevden almış ve boşta kalan 24 bakanlık koltuğunun 11'ine yeni bakan atamıştı.

Arakanlıların güvenliğinden endişe ediliyor

Öte yandan Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) Temsilcisi N. Hasan Ronnie, 2012’de gerçekleşen geçiş dönemi öncesindeki koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekerek, Myanmar’daki etnik azınlığın güvenliğinden endişe duyduğunu kaydetti.

Ronnie, uluslararası toplumun Myanmar ordusuna açık bir mesaj vermesi gerektiğini belirterek, "Myanmar ordusuna yönelik yaptırım uygulanmalı, Arakanlı Müslümanlar ve diğer tüm etnik azınlıklar soykırım ve insanlığa karşı suçlardan korunmalı." ifadelerini kullandı.