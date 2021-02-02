Myanmar’da dün gerçekleştirilen askeri darbe uluslararası gündeme otururken, darbenin ilk dakikalarına ilişkin bir video kaydı ortaya çıktı.

Khing Hnin Wai adlı kadın spor yaparken, ülkede gerçekleştirilen darbenin ilk görüntülerini kaydetti.

Saniye saniye kaydedilen anlarda, arka planda harekete geçen askeri konvoy görülüyor.

Wai, kurgu iddialarını reddetti

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

Wai, daha önce de bu şekilde çekimler yaptığını söyledi.