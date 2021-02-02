Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Spor yaparken Myanmar'daki darbenin ilk anlarını kaydetti
Myanmar’da Khing Hnin Wai, spor yaparken farkında olmadan ülkede gerçekleştirilen darbenin ilk anlarını kaydetti.
Myanmar’da dün gerçekleştirilen askeri darbe uluslararası gündeme otururken, darbenin ilk dakikalarına ilişkin bir video kaydı ortaya çıktı.
Khing Hnin Wai adlı kadın spor yaparken, ülkede gerçekleştirilen darbenin ilk görüntülerini kaydetti.
Saniye saniye kaydedilen anlarda, arka planda harekete geçen askeri konvoy görülüyor.
Wai, kurgu iddialarını reddetti
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.
Wai, daha önce de bu şekilde çekimler yaptığını söyledi.
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