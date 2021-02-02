Aşırı sağcı iç terör tehditleri artıyor, ABD Başkanı Biden için büyük baskı oluşturuyor.

6 Ocak'ta Kongre Binası’na yapılan saldırı, ABD’de önceliklerin yönünü aşırılıkçılara çevirdi.

Eski Başkan Trump'ı desteklemek için binaya saldıran yüzlerce şiddetli protestocu, ulusal güvenlik güçlerinin donanımının arttırılmasını gündeme getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın önüne çözülmesi beklenen önemli dosyalar yığılırken konu Kongre baskını ile en üst sıraya geçti.

Başkanlık masasında bulunan dosyaların en üst sırasında şimdi iç terör tehditleri var.

"Aşırılıkçıların yüksek tehditleriyle karşı karşıya kalabiliriz"

Geçen hafta İç Güvenlik Bakanlığı’nın , ABD'nin "ideolojik nedenli şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının" yüksek tehditleriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarısı konunun önceliğinin ne kadar elzem olduğunu gösterdi.

Aşırı sağcı iç terör tehditlerinin artmasıyla birlikte uzmanlar, Başkan Biden'ı ilk icrai eylemlerinin ötesine geçmeye ve ulusal güvenlik güçlerinin ülke içinde gelişen tehditleri ele almak için daha donanımlı olmasını sağlamaya çağırıyor.

Öncelik “doğru” istihbarat paylaşımı

Biden yönetimi, yalnızca beyaz milliyetçi ve aşırılık yanlısı gruplardaki yükselişin değil, aynı zamanda dezenformasyonun giderek artan tehlikeli etkisiyle de karşı karşıya.

Beyaz Saray; FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ‘ne koordineli bir şekilde iç terör tehditlerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Milli Güvenlik Kurulu, hükümetin bilgiyi nasıl daha iyi paylaşabileceği konusunda bir inceleme yapması için de yönlendirildi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki, "Buradaki kilit nokta, politikaları dayandırabileceğimiz gerçeklere dayalı analiz istememizdir" dedi.

“Kuşkusuz aşırılık yanlısı grupların hepsi Trump'tan önce vardı ve kesinlikle Trump sonrası da var olacak “ diyen uzmanlar iç güvenlik için atılan adımların memnuniyet verici ancak henüz cılız adımlar olduğunu vurguluyor.

11 Eylül saldırısının ardından dış tehditlere odaklanan ABD, 6 Ocak tarihi itibariyle de ağırlığı iç tehditlere vermeye hazırlanıyor.