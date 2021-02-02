Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de peş peşe saldırılar: 2 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi.
Cuy Şir ve Selim Kervan bölgelerinde düzenlenen söz konusu saldırılarda 4 kişi de yaralandı.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de dün de düzenlenen iki bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan
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