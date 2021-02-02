Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: BBC, Independent
İzlanda buzullarında korkutan değişim
[Fotoğraf: Dr. Kieran Baxter / University of Dundee]
İzlanda'da bir fotoğrafçının 1989 yılında görüntülediği yerler, oğlu tarafından yeniden fotoğraflandı. Yaklaşık 31 yıllık arada buzullarda yaşanan değişim, tehlikeyi gözler önüne serdi.
Colin Baxter, 1989 yılında tatil için gittiği İzlanda'da dev kütleye sahip buzulları görüntüledi.
Ondan 31 yıl sonra, oğlu Dr. Kieran Baxter, babasının fotoğrafladığı buz kütlelerini aynı konumdan görüntüledi.
[1989 / 2020 | Fotoğraf: Colin & Kieran Baxter / University of Dundee]
Aradan geçen zaman içerisinde meydana gelen erime, küresel ısınmanın boyutlarını bir kez daha ortaya koydu.
[1989 / 2020 | Fotoğraf: Colin & Kieran Baxter / University of Dundee]
Etiketler: Küresel Isınma
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