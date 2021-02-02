Colin Baxter, 1989 yılında tatil için gittiği İzlanda'da dev kütleye sahip buzulları görüntüledi.

Ondan 31 yıl sonra, oğlu Dr. Kieran Baxter, babasının fotoğrafladığı buz kütlelerini aynı konumdan görüntüledi.

[1989 / 2020 | Fotoğraf: Colin & Kieran Baxter / University of Dundee]

Aradan geçen zaman içerisinde meydana gelen erime, küresel ısınmanın boyutlarını bir kez daha ortaya koydu.

[1989 / 2020 | Fotoğraf: Colin & Kieran Baxter / University of Dundee]