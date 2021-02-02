Motosiklet sürücüsü hareket halindeyken dengesini kaybederek yola düştü. Karşıdan gelen mini kamyonet tipi aracın sürücüsü ise motosikletliye çarpmamak için ani manevra yaptı.

O sırada kaldırımda yürüyen iki yaya, manevra sonucu devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O sırada kaldırımda yürüyen iki yaya manevra sonucu devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yayaların hafif yaralandığı belirtildi.