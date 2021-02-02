Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hindistan'da kamyonet kazası
Hindistan’ın Keşmir bölgesinin merkezinde bir kaza meydana geldi.
Motosiklet sürücüsü hareket halindeyken dengesini kaybederek yola düştü. Karşıdan gelen mini kamyonet tipi aracın sürücüsü ise motosikletliye çarpmamak için ani manevra yaptı.
O sırada kaldırımda yürüyen iki yaya, manevra sonucu devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O sırada kaldırımda yürüyen iki yaya manevra sonucu devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yayaların hafif yaralandığı belirtildi.
Etiketler: Hindistan
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