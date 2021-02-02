Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 07:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da trafik kazası: 11 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Radio Pakistan’ın haberine göre, Karaçi’ye seyahat eden yolcu otobüsü, eyaletin Uthal bölgesinde seyir halindeyken devrildi.
Kazada 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Ulaşım Pakistan
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