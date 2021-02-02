Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 07:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran AB'den destek istedi
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmaya dönmesi için Avrupa Birliği'nden destek istedi.
CNN International kanalına konuşan Zarif, AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmesi konusunda rol oynayabileceğini söyledi.
Zarif, "Kendisi hem ABD'nin, hem bizim atmamız gereken adımların koordinasyonu konusunda yardımcı olabilir" dedi.
Zarif, Washington'un uzlaşmacı bir tavır takınması halinde kendilerinin de aynı şekilde karşılık vereceklerini kaydetti.
ABD Başkanı Biden daha önce anlaşmaya dönülmesini desteklediğini ancak önce İran'ın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.
Etiketler: İran ABD İran ilişkileri Avrupa Birliği Cevad Zarif
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