Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da tekne kazası: 14 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Kolombiya'nın güneybatısındaki Pasifik Okyanusu kıyılarında 2 yolcu teknesinin çarpışması sonucu 7'si çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı Liman kenti Tumaco'dan hareket eden ve kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıyan 2 tekne çarpıştı.
Kazanın ardından, 7'si çocuk 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 36 kişi, balıkçılar ve bölge sakinleri tarafından kurtarıldı.
Soruşturma başlatıldı
Bölgede süren arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra uçak ve helikopterler de eşlik ediyor.
Teknelerde tam olarak kaç kişinin olduğuna ve teknelerin neden kaza yaptığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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