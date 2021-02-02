Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan ateşkesi yine ihlal etti
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, yerel saatle 05.00 civarında, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyündeki Ermeni birliklerin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığını açıkladı.
Açıklamada, Ermenistan birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği bilgisi yer aldı.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan
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