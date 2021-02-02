Kazakistan Başbakanı Askar Mamin başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Özbekistan ile sınır bölgede kurulması planlanan ticaret merkezine ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Hedef: Orta Asya Uluslararası Ticaret Merkezi

Sultanov, Özbekistan sınırında "Orta Asya" Uluslararası Ticaret Merkezi'nin kurulmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Söz konusu merkez projesinin uygulanması için konuşlanma yeri, Özbek tarafıyla kararlaştırıldı. Biz bir arsa tahsis ettik ve şu anda yatırımcıyla görüşüyoruz" dedi.

Bakan Sultanov, merkezin, komşu Özbekistan ile sınır ticaretinin geliştirilmesine katkıda bulunup iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar artmasına olanak sağlayacağını söyledi.