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Dünya
AA, TRT Haber 27.09.2023 02:31

Musul’daki düğünde yangın: En az 113 ölü

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişi hayatını kaybetti, 60'ı ağır 150 kişi yaralandı.

Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda yangın çıktı.

Yangında en az 113 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 60'ı ağır 150 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Salonda 800 kişinin olduğu öğrenildi

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu biliniyor. 

Düğün sahibi gelin ve damadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Musul’daki düğünde yangın: En az 113 ölü

Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

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