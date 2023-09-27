Musul’daki düğünde yangın: En az 114 ölü

Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda yangın çıktı.

Musul Valiliği, yangında 114 kişinin öldüğünü duyurdu. 150'den fazla kişi de yaralandı.

Irak’ta düğün salonunda yangın. TRT Haber olay yerinde. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan aktardı. pic.twitter.com/obgR5spH0m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2023

Salonda 800 kişi bulunuyordu

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu biliniyor.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gitti.