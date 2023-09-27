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Dünya
AA, TRT Haber 27.09.2023 02:31

Musul’daki düğünde yangın: En az 114 ölü

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 114 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda yangın çıktı.

Musul Valiliği, yangında 114 kişinin öldüğünü duyurdu. 150'den fazla kişi de yaralandı.

Salonda 800 kişi bulunuyordu

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu biliniyor. 

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gitti.

Musul’daki düğünde yangın: En az 114 ölü

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