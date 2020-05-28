Musul Polis Teşkilatı'nda görevli Yahya Alvan, kentin güneyinde DEAŞ mensupları tarafından yola yerleştirilen bombanın askerlerin geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Alvan, Irak ordusuna ait devriye aracında bulunan 3 askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını belirtti.

Saldırıda orduya ait askeri aracın kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Alvan, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını aktardı.

DEAŞ'ın Irak'taki varlığı

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

