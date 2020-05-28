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Libya ordusu Trablus’un güneyindeki Ayn Zara'da kontrolü sağladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya ordusu başkent Trablus’un güneyinde yer alan Ayn Zara bölgesini Halife Hafter milislerinden geri aldı.
Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, “Askeri birliklerimiz başkent Trablus’un güneyindeki bölgelerde yer alan Rembe, Kazirma, Vadi Rabi ve Hallatat bölgelerindeki operasyonlarını sürdürüyor. Ayn Zara bölgesinin tamamında kontrol birliklerimizin eline geçti." ifadelerini kullandı.
Libya ordusuna bağlı askeri birliklerin güneye doğru ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Mecai, Ayn Zara’da bazı Hafter milislerinin esir alındığı bilgisini paylaştı ancak detay vermedi.
Libya ordusu ramazan ayının son günlerinde Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarını Hafter milislerinin elinden alarak buralarda kontrolü sağlamıştı.
Etiketler: Ayn Zara Libya ordusu halife hafterSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:46
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