George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ülke karıştı

Floyd'un ölümü ülke çapında infiale yol açtı. Olayın gerçekleştiği Minneapolis ve başka kentlerde göstericiler sokağa indi.

[Fotoğraf: Reuters]

Polis araçları ve polis merkezleri hedef alındı, binalar ateşe verildi ve marketler yağmalandı.

Tüm bu olanlara rağmen ABD'de polisin ırkçı tutumunun devam ettiği görülüyor. Öyle ki protestocu siyahi bir kadın polis tarafından dövüldü.

Yağmalanmak istenen mağazanın girişindeki tekerlekli sandalyeli bir kadınsa kalabalığın saldırısına uğradı. Bu durum, işin daha tehlikeli bir noktaya ulaşabileceğinin ispatı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Floyd'un öldürülmesini "korkunç" olarak tanımladı; "Olayla ilgili raporları bekliyorum" dedi.