Hint basınındaki habere göre, yetkililer, Cammu Keşmir'deki 4G internet yasağının 17 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yetkililer, yüksek hızlı internet bağlantısını sınırlamanın Hindistan'ın egemenliği ve bütünlüğünün yararına olduğunu belirtti.

Hindistan ordusuna yapılan saldırıları da yasağın uzatılmasının sebepleri arasında gösteren yetkililer, 4G internet hızından yararlanarak kışkırtıcı videolar servis edilip, propaganda yapılarak kamu düzenin bozulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Geçen yıl özel statüsü kaldırılan, sokağa çıkma yasağı ve telekomünikasyon kısıtlamaları uygulanan Cammu Keşmir'de, 25 Ocak'ta düşük hızlı 2G mobil bağlantı kısmi olarak hizmet açılmış, 5 Mart'ta ise sosyal medya platformlarına erişim yasağına son verilmişti.

Cammu Keşmir yönetimi, 3 Nisan'da ise bölgede artan koronavirüs (COVID-19) vakalarına rağmen yüksek hızlı internet üzerindeki yasağını 15 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Hindistan, direnişçiler ve hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sırasında bölgedeki mobil interneti kapatıyor.