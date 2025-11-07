Musul Havalimanı’na 11 yıl sonra ilk uçak indi

Irak’ta Musul Valisi Abdulkadir Dahil, Irak Haber Ajansı’na (INA) yaptığı açıklamada, “Irak Havayolları’na ait uçak Musul Uluslararası Havalimanı pistine ilk resmi iç hat uçuşu olarak indi.” dedi.

Musul Havalimanı’ndan Irak’ın tüm vilayetlerine ve dünyanın çeşitli ülkelerine uçuşlar düzenlenmesi yönünde planlar olduğunu ifade eden Vali Dahil, havalimanının açılışının büyük bir kalkınma fırsatı teşkil ettiğini söyledi.

Uluslararası Musul Havalimanı, 2014 yılında Musul’u ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldığı için devre dışı bırakılmıştı.