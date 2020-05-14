Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Somali'de esaretten kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Romano, ülkesinde aşırı sağcıların hedefinde.

Romano'ya İtalya Meclisi'nde hakaret edildi.

Aşırı sağcı Lig Partisi mensubu Milletvekili Alessandro Pagano söz alarak meclis kürsüsüne çıktı.

Pagano konuşmasında, Müslümanlığı seçen Romona için "yeni terörist" ifadesini kullandı.

Skandal sözleri, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Mara Carafagna kınadı.

"Nefret dolu sözler kabul edilemez"

Milletvekillerinin yanı sıra, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico da Pagano'nun Romano'ya iftira attığını belirterek tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Fico, 18 ay cehennemi yaşayan bir kişiye meclis kürsüsünden sarf edilen nefret dolu sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hakarete sessiz kalmadı.

Di Maio sosyal medyada paylaştığı mesajında, bu sözlerin İtalya tarihine üzücü bir sayfa olarak geçtiğini ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Silvia ve ailesini rahat bırakın" dedi.

Silvia Romano, bir sosyal yardım kuruluşuyla birlikte gittiği Kenya'da kaçırılmış, MİT'in başarılı operasyonuyla Somali'deki 18 aylık esaretinden kurtulmuştu.

Alıkonulduğu sırada Müslümanlığı seçen Romano, "Ayşe" ismini almıştı.