Koronavirüs pandemisi, tüm ülkelerin ekonomilerini etkilemiş durumda. Dünya genelinde, teknolojik ürün satışlarında da düşüş var. Bunların başında akıllı telefon geliyor. Salgın, akıllı telefon pazarı için düşüş eğilimini hızlandırdı.

ABD’deki akıllı telefon satışlarının, temizlik, gıda benzeri zorunlu ihtiyaçlar için bütçe yapılması gibi nedenlerle düşeceği tahminini paylaşmıştık.

ABD merkezli market araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC) verilerine göre, bu durumun tüm dünya için geçerli olduğunu söylemek mümkün.

Dünya çapında akıllı telefon sevkiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,7 düşerek, bir zamanlar gelişen endüstri için yıldan yıla en büyük düşüşü gösterdi.

Şirketler, 2020’nin ilk 3 ayında 275,8 milyon adet sevkiyat yaptı. Bu sayı geçen yıl 312,3 milyondu.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Tabii sonuçlar, salgının çıkış noktası olan Çin pazarındaki yüzde 20’den (yıllık) fazla orandaki sert düşüşten büyük ölçüde etkilendi. Zira salgının ilk aylarında Çin ile hem seyahatler hem de ticaret çoğunlukla durdurulmuştu. Haliyle bu bölgesel düşüş de sürpriz olmadı.

Kısmen Çin'deki karantinanın neden olduğu tedarik zinciri sorunları nedeniyle, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri de küresel yavaşlamaya katkıda bulundu. Sevkiyatlar, bu bölgeler için sırasıyla yüzde 18,3 ve 16,1 oranında azaldı.

Sevkiyat hacmi 2013 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Son 12 aylık sevkiyatlar ise 2017 yılının üçüncü çeyreğinde zirve yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ekonomiler kilitlendi, tüketici talebi azaldı

IDC’nin dünya genelindeki mobil cihaz takipçilerine dair araştırmasının direktörü Nabila Popal, "Önce Çin ile sınırlı ve arz yönlü bir sorun olarak başlayan durum, çeyrek sonuna kadar talep yönlü etki ile küresel bir ekonomik krize dönüştü” ifadelerini kullandı. Popal sözlerini, "Çin'deki tedarik zinciri çeyrek sonunda toparlanmaya başlarken, IDC'nin beklediği gibi dünyadaki büyük ekonomiler tamamen kilitlenerek tüketici talebinin azalmasına neden oldu” diyerek sürdürdü.

IDC araştırma direktörünün diğer yorumları da şöyle:

"Tüketiciler bu belirsiz zamanlarda harcamaları konusunda giderek daha temkinli davranıyor ve zor bir sonuç olarak, dünya çapındaki karantinalar ve perakende mağazalarının kapanmasıyla birlikte bu talep düşüşü, cep telefonları da dahil olmak üzere tüm tüketici cihazı pazarlarını güçlü bir şekilde etkiledi. Satıcılar 2020 için bakış açılarını yeniden gözden geçiriyor."

Çin vurgusu

IDC Araştırma Yöneticisi Will Wong ise "Yeni COVID-19 vakalarının sayısı azalmaya başladığı için Çin pazarı mart ayında beklenenden daha iyiyi gördü. Bununla birlikte, mart ayında toparlanma oranı büyük ölçüde talepten kaynaklanıyor ve küresel ekonomik olarak sürdürülebilmesi pek mümkün değil. Gerilemenin, Çin ekonomisi ve tüketici hissi üzerinde de olumsuz bir etkisi olması ve piyasanın sadece dördüncü çeyrekte yıllık büyümesine izin vermesi bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.