COVID-19 pandemisinin yeni merkezi haline gelen, 1 milyondan fazla vaka sayısının olduğu ve 60 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ABD’de durum ciddileşiyor.

Vietnam Savaşı’ndaki ölü sayısının aşıldığı söylenirse durumun ciddiyeti biraz daha net anlaşılabilir.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen kısıtlamalar da özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ı rahatsız ediyor.

Her fırsatta, normalleşme adımlarının bir an önce atılması, ekonominin eski haline dönmesi, işletmelerin açılması isteğini dile getiriyor.

Salgın, tüm dünyada olduğu gibi ABD’de de birçok sektörü etkilemiş durumda.

Bunlardan biri de teknoloji sektörü.

Özellikle akıllı telefonların satışlarında düşüş bekleniyor.

ABD’de 2 bin 200’den fazla tüketici teknolojisi şirketini temsil eden Consumer Technology Association, 2019 ile yaptığı basit bir kıyaslamayla düşüşü ortaya koydu.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Tüketici Teknolojisi Derneğinin geçen hafta güncellenen tahminine göre, bu yıl 138-153 milyon arasında akıllı telefon satılması bekleniyor. Bu, 2019'a kıyasla satışlarda yüzde 15'e kadar bir düşüş demek. Topluluk ocak ayında, bu yılki akıllı telefon satışlarının yüzde 2 artışla 166 milyon adede yükseldiğini belirtmişti.

Akıllı telefon üreticileri, sonu belli olmayan koronavirüs krizi sırasında maliyetleri düşürmeye ve en düşük bütçeli seçeneği sunmaya çalışıyor. Akıllı telefonlarda, mevcut yeniliklerin dışına pek çıkılmıyor.

Televizyon ve dizüstü bilgisayarların satışında ise daha küçük düşüşler görülmesi bekleniyor. 2020 için sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 12'ye varan düşüş tahmini var.

Yani insanlar bütçelerini daha önemli ihtiyaçlara ayırıyor.

Buna göre, dizüstü bilgisayarlarda görece daha az bir düşüş tahmini yapılmasının nedeni de evden çalışma oranlarının yükselmesi olabilir. Zira bu şartlar altında dizüstü bilgisayar, önemli bir ihtiyaç haline gelmiş durumda.

Tahminler, sağlık kriziyle boğuşan insanların tasarruf yapmaya çalıştığı, gıda ve temizlik maddelerine daha fazla para harcadığını gösteriyor.