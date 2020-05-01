Koronavirüs ile mücadelede tıbbi malzeme sıkıntısı çektiler. Türkiye'den yardım talebinde bulundular. O talepler geri çevrilmedi. Türkiye, salgının başından bu yana 57 ülkeye yardım ulaştırdı.

Türkiye'den yardım talebinde bulunan ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri idi. Geçtiğimiz gün ilk kısım yardımlar ulaştırıldı. İkinci bölüm de gönderildi. Yardım kolileri, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'nda hazır bulunan askeri uçağa yüklendi.

"Gösterdiği kolaylıktan dolayı müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ederiz"

ABD'ye gönderilen yardımın içerisinde solunum cihazı parçaları da vardı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin mesajında, "Gösterdiği kolaylıktan dolayı müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı. Tıbbi malzemelerden oluşan yardımları Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Sattarfield birlikte uğurladı. Yardımların Amerika'ya ulaşmasının ardından, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Alex Azar, ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Türkiye'den Orne bölgesine 500 tıbbi elbise ve 20 bin maske gönderildi

Fransa da Türkiye'ye ihtiyaç duyan ülkelerden oldu. Orne Bölgesi Senatörü Nathalie Goulet de, Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulundu. Bu talebe karşılık 500 tıbbi elbise ve 20 bin maske gönderildi. Yardımlar, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden teslim alındı.

Yardımların bir başka adresi de kara kıta oldu. Salgında en az desteği alan, dünyanın unuttuğu Afrika'ya yardım eli Türkiye'den uzandı. Maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi malzemeler, Kayseri'den kalkan askeri uçakla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Türkiye Filistin'e de yardım elini uzattı. 15 ton yardım malzemesi, Türk Hava Yolları'nın kargo uçağı ile Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin gözetiminde indirilen tıbbi malzemeler, Batı Şeria ve Gazze'ye gönderildi.