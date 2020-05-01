Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için tüm illerde "Psikososyal Destek Hattı" kuruldu.

Ruh Sağlığı Daire Başkanlığınca 30 Mart'ta uygulamaya konulan psikososyal destek hattına bugüne kadar 25 bin 769 vatandaş ve 5 bin 450 sağlık çalışanı olmak üzere 31 bin 210 başvuru yapıldı.

"Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün ortak çalışması"

Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Esra Alataş, danışmanların yararlanması için hazırlanan Psikososyal Destek Hattı Çalışma Rehber içeriği, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün ortak çalışmasının bir ürünü olduğunu söyledi.

418 meslek elemanına eğitim

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, "COVID-19 salgını gibi acil durumlarda ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesi halk sağlığı için önem teşkil etmektedir." dedi.

Kahiloğulları, illerde psikososyal destek hizmeti veren 418 meslek elemanına, koronavirüsten korunma yolları, sağlık çalışanına destek, stresle başa çıkmanın yolları, vaka yönetimi ve online ruh sağlığı hizmetinin nasıl alınacağı konularında eğitimlerin verildiğini belirtti"

Psikososyal Destek hatlarına ait telefon numaralarına, "covid19bilgi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.