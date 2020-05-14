Koronavirüs salgını sonrası İsveç'te, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi şartıyla restoranların açık bırakılmasına izin verildi.

İsveçli çift Rasmus Persson ve Linda Karlsson ise salgın nedeniyle restoran mantığını değiştirdi. Çayırın ortasına tek kişilik bir masa, yanına da uzun bir halat yerleştirdiler.

[Fotoğraf: Reuters]

Halattaki sepet ile mutfaktan müşteriye siparişi ulaştırılıyor. Bu sayede müşteri ve çalışanlar temas etmiyor.

Karlsson, ilk misafirini ağırlayan restoranın mayıs ayı sonuna kadar rezerve edildiğini söyledi.