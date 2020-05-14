Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İsveç'te sosyal mesafe önlemli tek kişilik restoran
İsveç'te çayırın ortasına kurulan restoran diğerlerinden biraz daha farklı çünkü tek kişi ağırlayabiliyor. Siparişler ise masanın yanında bulunun halat ve sepet ile müşteriye iletiliyor.
Koronavirüs salgını sonrası İsveç'te, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi şartıyla restoranların açık bırakılmasına izin verildi.
İsveçli çift Rasmus Persson ve Linda Karlsson ise salgın nedeniyle restoran mantığını değiştirdi. Çayırın ortasına tek kişilik bir masa, yanına da uzun bir halat yerleştirdiler.
[Fotoğraf: Reuters]
Halattaki sepet ile mutfaktan müşteriye siparişi ulaştırılıyor. Bu sayede müşteri ve çalışanlar temas etmiyor.
Karlsson, ilk misafirini ağırlayan restoranın mayıs ayı sonuna kadar rezerve edildiğini söyledi.
Etiketler: koronavirüs önlemleri isveç tek kişilik restoranSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 11:43
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